İzmit Kuruçeşme Yenimahalle İnkılap Caddesinde ikamet eden Seka emeklisi Rıza Güneş (62), Yenidoğan Karaca Sokak üzerinde yolda yürüdüğü esnada aniden fenalaşarak yere yığldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güneş’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Güneş’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacak. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıza Güneş’in cenazesi Safalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Bugün 12:51 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:44 TSİ )
Yolda yürürken fenalaştı, öldü
İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de ikamet eden 62 yaşındaki Rıza Güneş, yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:51 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz