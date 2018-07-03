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Yolda yürürken fenalaştı, öldü

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de ikamet eden 62 yaşındaki Rıza Güneş, yolda yürüdüğü esnada fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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İzmit Kuruçeşme Yenimahalle İnkılap Caddesinde ikamet eden Seka emeklisi Rıza Güneş (62), Yenidoğan Karaca Sokak üzerinde yolda yürüdüğü esnada aniden fenalaşarak yere yığldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güneş’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Güneş’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacak. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıza Güneş’in cenazesi Safalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 12:51 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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