Uyuşturucudan 15 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 418,50 gram esrar, 1,98 gram skunk, 11,50 gram kokain, bin 349 adet uyuşturucu hap, 4,65 gram metamfetamin, ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1 kişi ise şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 12 şahsa ise uyuşturucu madde Kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

6 kişi tutuklandıNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütlü olarak 7 şahsın İran’dan temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi Avrupa’ya nakletmek üzere ilimiz üzerinden İstanbul İline götürecekleri yönünde elde edilen bilgiler ışığında operasyon düzenlendi. 26 Haziran 2018 tarihinde yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.