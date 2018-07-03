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Bugün 16:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:44 TSİ )

Vin-San şahane oldu!..

1. lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Kocaelispor’un antrenmanlarını ve bazı hazırlık maçlarını yapacağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eski adı “Vin-San” olan tesislerindeki hazırlıklar tamamladı. Yeşil Siyahlılar “Kalkınma Yılı” olarak gördüğü yeni sezonda sorunsuz bir antrenman yapacak. 

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TEMMUZ’UN SON HAFTASI GİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Vin-San” Tesisleri’nde Kocaelispor çim sahayı uzun süreden beri kullanıyor. Drenaj ve zemin sorunu yaşadığı için antrenmanlarda son 2 yıldır çok zorlanan Yeşil Siyahlılar yeni sezon öncesi bu sorundan kurtuluyor. Büyük bir emek harcanarak yenilenen sahada rahat bir şekilde antrenman yapacak olan Yeşil Siyahlılar Temmuz’un son haftası itibari ile Vin-San’a girecek.

YENİLENEN TESİSTE NELER Mİ YAPILDI?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin özverili bir şekilde çalışarak fazla mesai yaptığı tesisin zemini sıfırdan düzenlendi. Zeminde eski çim ve toprak tabaka komple kalktı ve 4 kattan oluşan “Kum, mıcır, toprak, çim” zemin yapıldı. Kocaelispor’da önümüzdeki sezon antrenmanların ve hazırlık maçlarının video kaydına alınabilmesi için tribün ortasına maç çekim kulesi kuruldu. Kent Konut’un reklamlarının asıldığı tesiste “Kent Konut Kocaelispor’a Başarılar Diler” reklamı da dikkat çekti. 

SON RÖTUŞLAR

Gün itibari ile antrenman yapılabilecek durumda olan tesiste tellerin hasar görmemesi ve gürültünün azaltılması için kale arkalarına dev tampon ağ konulacak. Yedek kulübeleri tamir edilecek ve koltukları değişecek. Tribünün koltuk, temizlik ve tesisin çevre düzenlemesine devam ediliyor. Daha da önemli konu, zeminin yaz kış yaşayabilmesi için çim biçme, ilaçlama, tohumlama gibi cihazlar da temin ediliyor.

İKİNCİ BİR ÇİM SAHA ŞART

Kocaelispor’un hafta içindeki tüm antrenmanlarını Vin-San’da yapması da zeminin kısa sürede yıpranmasına neden olacak. Bu nedenle istasyon ve koşu antrenmanları için ikinci bir çim sahaya ihtiyaç var. Tüm yönleri ile ele alındığında, eski adı Vin-San olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesislerinin Kocaelispor’a yakıştığı görülüyor. Tesisin maliyetinin en az 700 bin lira civarında olduğu ve yıllık bakımla birlikte tesis maliyetinin 1.2 milyon liraya çıkacağı öğrenildi

 

Bugün 16:30 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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