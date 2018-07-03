Kocaelispor eski başkanlarından Muammer Çelik, sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınlayarak, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Çelik “Kulüp için her şeyimi verdim. Hayatta herkese koştum. Mütevazı oldum. Bu saatten sonra kendi kararımı verdim, yolumu çizdim. Yapacaklarımla ilgili kim tenkit ederse cevabını veririm” dedi.

KİMSE TENKİT ETMEYE KALKMASIN…

Kocaelispor davası nedeniyle hapis yatan, açlık grevci de yapan Muammer Çelik, son derece sert bir çıkış yaparak görüşlerini şöyle açıkladı: Yaptıklarımı taraftar, dostlarım, ailem bilir. Benim zamanımda sosyal ağlar yoktu ki öyle gelişigüzel yazalım çizelim. Bir gün kimse arayıp, sen bu kulüp için her şeyini verdin, biz de sana destek olalım demedi. Bırakın demeyi, arama tenezzülünde bile bulunmadı. Bu saatten sonra ben de kendi kararımı verdim ve yolumu çizdim. Yapacaklarımla ilgili kim tenkit ederse cevabını veririm.

GEREĞİ NEYSE ONU YAPACAĞIM…

Hayatta herkese koştum. Mütevazı oldum. Bundan sonra gereği neyse onu yapacağım. Biz Kocaelispor’u başkalarının paralarıyla kurtarmak için mücadele etmedik, ben ve yönetimdeki arkadaşlarım kendi rızıklarımızı vererek savaştık. Herkesle mücadele ettim. Pes etmedim. Dünyada dostların çok az olduğunu gördüm. Kimseye zarar vermemek için mücadelemi sürdüreceğim. Onurlu şekilde, kimseye boynum bükük kalmadığında, hayatta varmışım, yokmuşum önemi yok. Şimdi herkesle hesap zamanı.”