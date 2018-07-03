Başka formayla gelene hak tanınmıyor

İSTANBUL KULÜBÜ FORMASIYLA GELENE SEÇME YASAK…

Tüm yaş gruplarında görücüye çıkan adaylar kendilerini teknik ekibe beğendirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Vin-San Tesisleri’nde gündüz saatlerinde üst yaş gruplarının mücadele ettiği seçmeler akşam 17.00’ye kadar sürüyor. Cuma günü sona erecek olan seçmelerde göze giren futbolcular, önümüzdeki sezon Kocaelispor alt yapısında forma giymenin gururunu yaşayacak. Seçmelere ilgi, hatırı sayılı düzeyde olurken, İstanbul takımlarının formaları ile seçmelere gelen adaylara izin verilmiyor.