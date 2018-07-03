Kocaeli Birlik gençleri “Biz buradayız!..” diyor

3 FUTBOLCU SERBEST KALMIŞTI

Eski bakan Fikri Işık’ın, hayal ürünü projesi Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri ve Anonim Şirketi’nin, 2 yılda hiçbir başarı elde edememesinin ardından, ortada bırakılan TFF’deki resmi adıyla Kocaeli Birlikspor, yeni adı ile Körfez Sportif AŞ’de, geçen sezon genç futbolcuların performansı takdir edilecek türdendi. Tamamı İzmitli olan futbolculardan Raif, Sergen ve Yahya Kemal altı aydan fazla bir süredir alacaklarını tahsil edemediği için serbest kaldı.

DİKKATE ALINMAYA DEĞER

Son 6 ayda sadece 1.500 lira ödeme alan futbolculardan, kulübü federasyona verenler, otomatik olarak serbest kalabiliyor. Genç futbolcular şirket hisselerinin tamamını alan Hamit Maden’den net bir tavır ve açıklama bekliyor. Çok yetenekli olan futbolcuların boşta kalması durumunda, ilimiz takımlarının maliyeti çok düşük olan bu futbolcuları elinden kaçırmaması gerekiyor.