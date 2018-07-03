Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:16 TSİ )

Kocaeli Birlik gençleri “Biz buradayız!..” diyor

TFF’de resmi ismi halen Kocaeli Birlik olarak geçen, yönetimin Körfez Sportif A.Ş. olarak değiştirdiği 3.Lig kulübünün yetenekli İzmitli gençleri, yakın takibe alınmalı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

3 FUTBOLCU SERBEST KALMIŞTI

Eski bakan Fikri Işık’ın, hayal ürünü projesi Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri ve Anonim Şirketi’nin, 2 yılda hiçbir başarı elde edememesinin ardından, ortada bırakılan TFF’deki resmi adıyla Kocaeli Birlikspor, yeni adı ile Körfez Sportif AŞ’de, geçen sezon genç futbolcuların performansı takdir edilecek türdendi. Tamamı İzmitli olan futbolculardan Raif, Sergen ve Yahya Kemal altı aydan fazla bir süredir alacaklarını tahsil edemediği için serbest kaldı.

DİKKATE ALINMAYA DEĞER

Son 6 ayda sadece 1.500 lira ödeme alan futbolculardan, kulübü federasyona verenler, otomatik olarak serbest kalabiliyor. Genç futbolcular şirket hisselerinin tamamını alan Hamit Maden’den net bir tavır ve açıklama bekliyor. Çok yetenekli olan futbolcuların boşta kalması durumunda, ilimiz takımlarının maliyeti çok düşük olan bu futbolcuları elinden kaçırmaması gerekiyor.

Bugün 13:14 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Peşin 20 bin lira oynarsa 70 bin lira mask
Peşin 20 bin lira oynarsa 70 bin lira
Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun   mask
Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun  
Gönlümüze göre olsun !.. mask
Gönlümüze göre olsun !..
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı mask
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı
Erdoğan’dan voleybola ince bir sitem !.. mask
Erdoğan’dan voleybola ince bir sitem !..
Yavuz’un geleceği sağlam ellerde… mask
Yavuz’un geleceği sağlam ellerde…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
Tüysüz kardeşler birbirine düştü mask
Tüysüz kardeşler birbirine düştü
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
Sigaraya iki zam, bir indirim! mask
Sigaraya iki zam, bir indirim!
İnce'den yeni parti ve adaylık açıklaması mask
İnce'den yeni parti ve adaylık açıklaması

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL