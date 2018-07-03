Üst düzeyde takım olsa..!

KOCAELİ VOLEYBOLU ÇOK ŞANSLI

Ziraat Bankası’na sporcu gönderen kulübün amacı, Kocaeli voleybolunu en iyi şekilde temsil etmek. Kulübün erkek takımları salı ve perşembe günleri Çınarlı Ortaokulu’nda, kız takımları da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Gazi Lisesi’nde, salı ve perşembe günleri de Çınarlı Ortaokulu’nda antrenman yapıyor. Sporcusu sayısı her geçen gün artan kulübün, Kocaeli voleybolu için önemli bir şans olduğu belirtiliyor. 0 532 405 93 39 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

SUBAŞI UMUTLU

İl dışında da başarılı olmaya başlayan kulübün deneyimli teknik adamı Besim Subaşı “Kocaeli’nde bize rol model olabilecek, sporcularımızın hedef belirleyebileceği bir kulüp olmadığı için, 15-16 yaşından itibaren sporcularımızı dışarıya göndermek zorunda kalıyoruz. Ziraat Bankası ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Gönül ister ki, bu şehrin çocukları ve bu şehrin kulübü ile bazı şeyleri başaralım.

YALNIZIZ VE SAHİPSİZİZ…

Ama kısa vadede bunun mümkün olmayacağı açık bir şekilde görülüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin erkek voleybol hamlesi olacak sanırım. Kızlarda da bir şekilde üst liglerde tutunacak bir kulübümüzün olması gerekiyor. Bu şehirde voleybol potansiyeli var. Kocaeli’nde voleybola kimlerin öncülük ettiği, antrenörlerimizin ne kadar zor şartlar altında sporcu yetiştirdiği bilinmesine rağmen maalesef yalnızız ve sahipsiziz.