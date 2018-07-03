Karakaş ve Yıkılmaz terfi etti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli müdürlerinden 2. Sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ve 2. Sınıf İzmit İlçe Emniyet Müdürü olan ve görevini başarıyla sürdüren Mehmet Karakaş, Emniyet Genel Müdürlüğü kararıyla terfi aldı. Yıkılmaz ve Karakaş 1. Sınıf emniyet Müdürlüğüne yükseldi.