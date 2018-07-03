Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli müdürlerinden 2. Sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ve 2. Sınıf İzmit İlçe Emniyet Müdürü olan ve görevini başarıyla sürdüren Mehmet Karakaş, Emniyet Genel Müdürlüğü kararıyla terfi aldı. Yıkılmaz ve Karakaş 1. Sınıf emniyet Müdürlüğüne yükseldi.
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Karakaş ve Yıkılmaz terfi etti
Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz ve İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş terfi ederek 1. Sınıf emniyet müdürü oldu.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz