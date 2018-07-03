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Gölcük’te ağaçlar sanatla buluşuyor

Gölcük 25.Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nda sergilenecek eserler ortaya çıkmaya başladı. Sempozyum 11 Temmuz’da sona erecek

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Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi’nin işbirliğiyle yapılan '25.Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu tüm hızı ile devam ediyor. Üç yerli ve üç yabancı sanatçı çalışmalarını sürdürüyor. Değirmendere çınarlık meydanda çalışmalarını sürdüren sanatçıların eserleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Ortaya çıkan eserlerin sergisi de yapılacak. Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu, 11 Temmuz Çarşamba günü yapılacak olan Ödül Töreni ile son bulacak.

Bugün 13:31 TSİ - Kültür-Sanat

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