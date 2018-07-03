Servis şoförleri Eylül için eylem yaptı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kız cenaze namazının kılınmasının ardından köyünün mezarlığında toprağa verildi. Acılı aile cenaze sırasında gözyaşlarına boğulurken tüm Türkiye küçük Eylül’ün acısını paylaştı. Gebze Plakalı Servisçiler Platformu şoförleri, öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için bir eylem yaptı. Yapıkredi Tesisler önünde önceki akşam bir araya gelen yüzlerde servis aracı kornalar eşliğinde konvoy yaptı.

İDAM UYGULANSIN

Gerçekleştirilen eylemle ilgili olarak gazetemize açıklamada bulunan Ayhan Tektaş, “öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın acı haberinden sonra Gebze Plakalı Servisçiler Platformu böyle bir eylem yapmaya karar verdik. Eylemimize çok sayıda servis şoförü katılarak destek verdi. Servis şoförleri olarak yetkililerden beklentimiz bu tür suçlarda idamın olmasıdır. Hepimizin çocuğu var. Bu tür acıların yaşanmaması için buna benzer suçlarda idam olması gerekir diye düşünüyoruz.” dedi.