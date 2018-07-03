Ünlü: En az 3 belediyeyi alacağız

MHP Kocaeli 5’inci sıra milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu seçim kampanyası sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etmek amacıyla kahvaltı programı düzenledi. Gölcük’te bulunan Tirvana Kafe’de MHP Kocaeli 5’inci sıra milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu ev sahipliğinde düzenlenen programa; MHP İl Başkan Aydın Ünlü, yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Yılmaz Çakıroğlu, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Kamu Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantıda söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün nasıl hedef 2023 lider ülke vizyonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk 3’ü hedeflediyse, bugün MHP Kocaeli teşkilatları da önümüzdeki yerel seçimlerde en az 3 belediyeyi kazanmayı hedefleyen bir teşkilat yapısıyla ben başaracağız diyorum” dedi.

"DENGE UNSURU OLDUK"

Programda ilk olarak söz alan MHP Kocaeli 5’inci sıra milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, “Süreç boyunca bize destek veren başta basın mensupları, partimizin üyeleri, gizli kahramanlar diye tabir ettiğimiz partimizde yönetici olmayan ama partimize gönül vermiş ve üyeleri olan büyüklerimize teşekkür etmek izin böyle bir program düzenledik. Yaklaşık 2 aylık bir süreç geçirdik. Bu süreç boyunca çeşitli etkinlikler yapıp partimize oy kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Listemiz hepinizin malumu 33 yaş altı 9 tane gençten, 4 bayandan oluşan genç ve dinamik bir listeydi. Sıralama gözetmeksizin bütün adaylar birinci sıra adayı gibi çalıştı elinden geleni yaptı. Sonucu da aldık. 1 tane vekil gönderdik. Anketlerin, basının baraj altı göstermesine rağmen barajı geçen bir parti olarak meclise girdik. 2 ay boyunca anlattığımız gibi denge unsuru olduk. Ak Parti’nin 10 bin, CHP’nin 40 bine yakın oy kaybettiği yerde biz 20 bine yakın oy arttırıp bir tane vekil gönderdik. Gönül isterdi ki 2-3 vekil gönderelim. Ben de bunun için çalıştım. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"DEĞERLİ ARKADAŞLAR KAZANMIŞ OLDUK"

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “MHP’nin uzun süreli bizim yaşadığımız siyasi hayatında en heyecanlı seçim kampanyası. En mutlu, en tartışmasız, birinci sırasından 13’üncü sırasına kadar seviyeli bir seçim kampanyası ilk defa bu seçimde yaşadık. İbrahim İnanç Çakıroğlu’nun verdiği performans bizim için anlam vericiydi. Kazanmak ile ilgili bir derdi olmadığı halde, sıralamayla ilgili bir endişesi olmadan, MHP milletvekili adayının ne yapması gerekiyorsa elinden gelenin fazlasının mücadelesini veren bir genç milletvekili adayı oldu. Kendisi siyasette olmaya devam edecek. Bundan sonra inanıyorum ki 13 milletvekili adayım artık MHP siyasetinde mikrofon uzatıldığında benim davam adına söz sahibi olacak arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk. Buradan belediye başkanları, meclis üyelerinin çıkacağı değerli arkadaşlar kazanmış olduk. Algıların yönetildiği, anketlerin havada uçuştuğu bir dönemde bir ülkücü, Türk milliyetçisi olarak 3 hilali yere düşürmeden, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başını öne eğdirmeden, 11.5 oy alıp, mevcut siyasileri de geçerek, anketleri paramparça ederek 140 bin bandında oy almak ülkücü hareketin bir başarısı. Buna inanmasaydık 50 bin bandında kalsaydık bugün burada bu toplantıyı yapamazdık.

"EN AZ 3 BELEDİYEYİ ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

140 bin oy almış bugün tebrikleri kabul eden bir il başkanıyız hepimiz. MHP’ye emek veren herkes tebrikleri kabul ediyorsa bu seçimin kazananı MHP’dir. Bugün sokakta başımız dik, alnımız açık yere sağlam basarak gezebiliyorsak liderimizin uyguladığı yol haritasıdır. Önümüzdeki seçimlerde de herkes inandığı için yerel seçimlerde başarılı olmak adına bir performans sergileyecek. 13 belediyesi olan Kocaeli’de MHP’de tarihe geçmek adına ülkücülere verdiğimiz sözü tutmak adına belediye başkanlığı hediye edebilecek bir yapı oluştu. Ben bu yapının başaracağına inanıyorum. Biz her gün büyüyoruz. Büyümeye devam edeceğiz Planlı ve programlı, birbirinin ayağını çekmediği herkes birbirini yücelterek bunun başaracağımızın kanaatindeyim. Kocaeli’de şu anda bir seviye var. 12 ilçe başkanının tek söylem üzerinde birleştiği, milletvekili adaylarının MHP’nin başarısından başka bir şey düşünmediği başarıya kilitlenmiş bir MHP var. Bunun önüne kimse geçemeyecek. Bugün nasıl hedef 2023 lider ülke vizyonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk 3’ü hedeflediyse, bugün MHP Kocaeli teşkilatları da önümüzdeki yerel seçimlerde en az 3 belediyeyi kazanmayı hedefleyen bir teşkilat yapısıyla ben başaracağız diyorum” dedi.