İdam için eylem yapacaklardı ama polis izin vermedi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Çoban Mustafapaşa Cami önünde bir grup, ‘Çocuk katilleri ile tecavüzcülere idam’ için toplandı. Ellerinde pankartlar taşıyan gruba, polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesi ile izin vermedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerekli izinlerin alınması gerektiğini eylemcilere anlattı. Grup olaysız şekilde dağıldı.