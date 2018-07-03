Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Çoban Mustafapaşa Cami önünde bir grup, ‘Çocuk katilleri ile tecavüzcülere idam’ için toplandı. Ellerinde pankartlar taşıyan gruba, polis ekipleri izinsiz olduğu gerekçesi ile izin vermedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerekli izinlerin alınması gerektiğini eylemcilere anlattı. Grup olaysız şekilde dağıldı.
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İdam için eylem yapacaklardı ama polis izin vermedi
Gebze'de ‘İdam’ için eylem yapmak isteyen gruba polis izinsiz oldukları gerekçesiyle izin vermedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz