Zeytinoğlu: Enflasyonda yaz düşüşü olmayacak

Döviz kurlarındaki artışın üretim maliyetlerini yukarı ittiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu üretici fiyatlarındaki yüksek artışın tüketici fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu döviz kurlarındaki artış nedeniyle üretici fiyatlarının rekor seviyede arttığına ve yıllık üretici fiyatlarının yüzde 23.71e yükseldiğine dikkat çekerek Üretici fiyatlarındaki artış döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışından olduğu için üretim maliyetlerini yukarı itiyor. Bir önceki aya göre de üretici fiyatlarındaki yüzde 3.03lük artış oldukça yüksek seviyede ve bu önümüzdeki dönem de artışların devam edeceğine işaret. Maalesef hem ÜFE hem TÜFEde ekim ayına kadar artışların devam edeceğini düşünüyoruz. dedi.

ÜFE ile TÜFE arasında 8.32 puanlık bir fark olduğunu üretici fiyatlarındaki fazlalıkların zamanla tüketici fiyatlarına yansıyacağına işaret eden Ayhan Zeytinoğlu ÜFEden kaynaklı etkiyle ve geçen yılın haziran ayındaki baz etkisiyle TÜFEnin yükseleceğini tahmin ediyorduk. Mart nisan aylarındaki yüksek kur geçişkenliği haziran enflasyonunda kendini daha fazla hissettirdi. TÜFE aylık yüzde 2.61 artışla yıllık yüzde 15.39a yükselerek tarihi zirve yaptı. Önümüzdeki ay da ÜFEdeki yükselişin TÜFEyi yukarı çekmeye devam edeceğini ve maalesef enflasyonda yaz aylarında beklenen düşüşü göremeyeceğimizi düşünüyoruz. dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ÜFEde aylık en fazla artış yüzde 15.09 ile ham petrol ve doğalgazda oldu. Enerji maliyetlerindeki bu artış dikkat çekici. Ana sanayi gruplarında ise aylık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. Ara malları enflasyonu üretici fiyatlarındaki genel enflasyonun daha üzerinde. Bu kalemdeki fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 3.52 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28.47. dedi.