Doğan: Her şeyi bırakıp kenara çekilme lüksümüz yok

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli TV’de Günün Manşeti programının konuğu oldu. Kocaeli TV genel yayın yönetmeni Kadriye Karademir “Siyasette hedef önemli “dedi, başkan Doğan kendisine hemen bunun peşinden yöneltilen “Doğan’ın siyasi hedefi ne?” sorusuna canlı yayında cevap verdi. Doğan bu soru karşısında “Siyasi hedefim, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı yaptığı bu ülkenin daha başarılı, daha müreffeh, daha huzurlu yaşamasıdır. Benim siyasi hedefim bu. Kişisel hiçbir beklentim, ikbalim yok” derken öte yandan “Ama bu demek değildir ki her şeyi bırakayım, kenara geçeyim. Hayır, öyle bir lüksümüz de yok.” diyerek de “göreve hazırım” sinyali verdi.

“ÜZERİMİZE ÇAMUR SIÇRAMASIN DİYE...”

Açıklamalarına devam eden Doğan, siyasi makamların onurunu zaten yaşadığını ifade ederken ülkesine şehrine katkısı olacak hiçbir makamdan ve görevden de geri durmayacağını ifade etti. Doğan “Bizim siyasi anlayışımızda görev istenmez, verilir. 5 yıl milletvekilliği yaptık, 10 yıl belediye başkanlığı yaptık. Siyasi makamların onurunu yaşamaksa yaşadık. Dolayısıyla bizim böyle bir beklentimiz yok. Biz siyasette başka birşey beklemiyoruz.” dedi. Kendi dönemlerini değerlendirirken siyaset-ticaret ilişkisinin, akçeli işlerin herzaman karşısında olduklarını kaydeden Doğan, bununla ilgili yaptığı açıklamada “Siyasete ve siyasetçiye irtifa kaybettiren, dibe vurduran konular karşısında üzerimize çamur sıçramasın diye her şeyi titizlikle yapan bir anlayışla bugünlere geldik.” dedi. Açıklamasına “Hak, hukuk da çok önemli. İnsanların vebalini taşıyorsunuz.” diyerek devam eden başkan Doğan, “Öyle olaylar oluyor ki çok sevdiğiniz biriyle hatta bir partilinizle zıt duruma düşüyorsunuz. Çünkü ilkeler ve herkesin hakkını hukukunu koruma sorumluluğunuz var.” sözleriyle çok konuşulacak göndermelere de imza attı. Doğan bu görevlerin ağır, vebali olan, sorumluluk görevleri olduğunun altını çizerken bütün enerjileriyle zaten gece gündüz çalıştıklarını, bundan sonrası için de ikbal peşinden ziyade ülkeye ne faydaları dokunur buna bakacaklarını söyledi. Partilerinde bununla ilgili bu tür görevlerin kararının ise yukardan verildiğinin altını birkez daha çizdi.

“HER TÜRLÜ GÖREV İÇİN ENERJİMİZ VAR!”

Önümüzdeki döneme ilişkin siyasi hedefi sorulan Doğan açıklamalarının devamında üretim için enerjisinin yerinde olduğunu ifade ederken “Takdir edilir, biz her türlü görevi yaparız. Hamdolsun enerjimiz de var, birikimimiz de... Her şey nasip işidir. Bizden daha iyi yapan varsa ona destek veririz, yardımcı oluruz. Ancak sizin bu ülkeye, bu şehre bir katkınız olacakken böyle bir görev verilirken hayır ben keyfime, rahatıma bakarım deyip almıyorsanız o ayrı bir şey. Biz o tarz biri değiliz, biz ürettikçe mutlu olan kişileriz.” dedi.

"MAKAM KAVGASINA GİRMEM!"

Doğan “yeni dönem için yeni görevlere hazırım” mesajı verirken siyasi polemiklerin ve makam kavgasının içinde olmayacağının ise altını çizdi. “Bizim partimizde asla makam kavgası olmaz. Buna ben ne girerim ne de gireni tasvip ederim. Her şey nasip işidir ve yukarının uygun gördüğü şekilde olur. Herkes hak ettiğini bir şekilde bulur. Bizim bu konuları aşmış olmamız lazım. Bizim gençlere örnek olmamız lazım. Bizim zarafetle siyaset yapıldığını gösterip ilkelerden taviz vermeden, siyaset ticaret ilişkisi olmadan, bizi biz yapan değerlerden uzaklaşmadan, önce partim önce ülkem diyecek yaklaşımları gençlere öğretmemiz lazım.” dedi.