AKP Kocaeli Milletvekilleri yarın saat 11.00’de İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını alacak. Vekiller, önce İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve yönetimiyle toplantı yapacak. Ardından, 11.00’de il binasından Kocaeli Adliyesi'ne yürüyerek, İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’dan mazbatalarını alacaklar.
Bugün 15:08 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:12 TSİ )
AKP'li vekiller yarın mazbata alacak
AKP Kocaeli Milletvekilleri yarın saat 11.00'de mazbatasını alacak
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Bugün 15:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz