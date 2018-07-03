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AKP'li vekiller yarın mazbata alacak

AKP Kocaeli Milletvekilleri yarın saat 11.00'de mazbatasını alacak

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AKP Kocaeli Milletvekilleri yarın saat 11.00’de İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını alacak. Vekiller, önce İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve yönetimiyle toplantı yapacak. Ardından, 11.00’de il binasından Kocaeli Adliyesi'ne yürüyerek, İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’dan mazbatalarını alacaklar. 

Bugün 15:08 TSİ - Siyaset

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