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Bugün 15:20 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 20:15 TSİ )

Mehmet Erdem İzmit'e geliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında sanatçı Mehmet Erdem konser verecek.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde Mehmet Erdem konseri düzenlenecek. 04 Temmuz Çarşamba saat 21:00da düzenlenecek ücretsiz konserde Mehmet Erdem sevilen şarkılarını Kocaelililer için söyleyecek.

ÜCRETSİZ KONSER

Son albümü Neden Böyleyizin çıkış parçası Hara isimli şarkısı ve popüler tüm eserlerini Kocaelili sevenleri için seslendirecek Mehmet Erdem Çarşamba akşamı Kocaeli Fuarında unutulmaz bir akşam yaşatacak.

YAZ KONSERLERİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarında düzenlenen yaz konserleri her hafta farklı bir sanatçıyla sürerken Gebze Cumhuriyet Meydanında da konser etkinlikleri yapılıyor. 6 Temmuz Cuma saat 21:00da İrem Derici Gebze Cumhuriyet Meydanında Gebzeli hayranlarıyla buluşacak.

Bugün 15:20 TSİ - Kültür-Sanat

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