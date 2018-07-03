Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İstanbul’dan Kocaeli’ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, harekete geçti. Dün gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde ekipler tarafında yapılan aramalarda bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aralamalarda bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz