Dün 15:22 TSİ - Asayiş

Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aralamalarda bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.