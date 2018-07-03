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Dün 15:22 TSİ- Asayiş ( G : Dün 20:21 TSİ )

Uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince TEM otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aralamalarda bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İstanbul’dan Kocaeli’ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, harekete geçti. Dün gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde ekipler tarafında yapılan aramalarda bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Dün 15:22 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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