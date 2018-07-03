İzmit Meclisi'nde kültür gezileri görüşüldü

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı İzmit Belediyesi Belsa Plaza 9’uncu Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Toplantısına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlık ederken divan üyeliklerini ise Ersin Alparslan ve Güzin Taştekin gerçekleştirdi. Temmuz ayı meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar konuları görüşülürken, ayrıca 2, 3, 4 Ağustos tarihinde Mardin Kızıltepe’de gerçekleştirilecek 10’uncu Pişmaniye Festivali’nde belirlenen heyetle birlikte, tüm masrafların belediye tarafından karşılanacağı programın bilgilendirmesi yapıldı. Ayrıca İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile "Kardeş Şehir" olunması kararı oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan İzmit ilçe dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Eylül ayında Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlük bütçesinden ödenmesi kararlaştırıldı. Bir sonraki meclis toplantısının ise 7 Ağustos saat 15.00 tarihinde yapılması kararı alındı.

KURS MERKEZİ VE SAĞLIK EVİ

Tapuda Durhasan Mahallesi idari Karadenizliler Mahallesi 8271 parselde bulunan 2 katlı binanın 2’nci katının Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 yıl süreyle bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Tapuda Kabaoğlu, idari olarak Tüysüzler Mahallesi 211 ada 1 parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı’nın 2’nci katında derslik olarak ayrılan iki adet odanın, kurs merkezi olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 parseldeki Gündoğdu Mahalle Konağı’nın Sağlık Evi olarak kullanılan kısımlarının, 3 yıl süreyle bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi kararı alındı.

DOĞAN’A PROTOKOL YETKİSİ VERİLDİ

Tapuda Kabaoğlu, idari Tüysüzler Mahallesi 211 ada 1 parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı’nın Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 yıl süreyle bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi kararı alındı. Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki yapının Sağlık Evi olarak kullanılan kısmının, 3 yıl süreyle bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kararlaştırıldı.

KARDEŞ ŞEHİR TURHAL BELEDİYESİ

696 sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında taşeron firmalarda ve temizlik hizmet alımı işinde çalışan personelin belediye şirketinde kadroya geçti. Geçişi yapılan personelin maaş ve diğer ödemeleri insan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağından ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince aktarılması maddesi ilgili komisyonda görüşülmek üzere gönderildi. İzmit Belediyesi ve Turhal Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Turhal Belediyesi ile "Kardeş Şehir" olunması kararı Kültür Turizm Komisyonu’nda görüşülmek üzere havale edildi.

KIZILTEPE’DE PİŞMANİYE FESTİVALİ

İzmit Belediyesi olarak bu yıl 10’uncusu düzenlenecek, Pişmaniye Festivali'nin Mardin ili, Kızıltepe ilçesinde 2, 3, 4 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor. Belirlenen heyetle birlikte, tüm masrafların belediye tarafından karşılanacağı programın bilgilendirmesi yapılarak oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca İzmit ilçe dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Eylül ayında Yunanistan, Makedonya ve Kosova’ya karayolu ile kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlük bütçesinden ödenmesi maddesi Plan Bütçe ve Kültür Turizm Komisyonu’nda görüşülmek üzere gönderildi.

ÖNLEMLİ ALAN İMAR PLANI REVİZYONU

İzmit Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası, Park Alanı kullanımındaki 163 ada 1 parselin güneyi ile Konut Alanı kullanımındaki 481 ada 1 parselin doğusunda yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” olarak belirlenen bir kısım alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce 30 Ekim 2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda “Önlemli Alan (ÖA-2.1)” olarak düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19 Haziran 2018 tarihli raporu meclisle paylaşılarak süre uzatımı kararı alındı.

EKOLOJİK BİNA PROJESİ

İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti belediyeye ait bir kısmı “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesis Alanı”, bir kısmı “Park Alanı” kullanımına sahip 27 ada 485 nolu parselde yapılması düşünülen “Ekolojik Bina Projesi” kapsamında belediye hizmet ve sosyal tesis alanının büyütülerek, kaldırılan Park Alanı'na eşdeğer alanın yine belediye mülkiyetindeki söz konusu parselin bitişiğinde yer alan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına sahip 27 ada 475 nolu parselin kuzeydoğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20 Haziran 2018 tarihli raporu meclisle paylaşılarak süre uzatımı kararı alındı