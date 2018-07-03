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Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı

Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay için “"Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" demesi üzerine Kocaeli Örgütü de harekete geçti ve İnce’ye destek için delegelerden imza toplamaya başladı

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Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme CHP'de ortalığı yice kızıştırdı. İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "çekil" teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında "nezaketsizlik" olarak yorumlanmıştı. Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için ise "Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" dedi. Yani İnce, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi için CHP tabanına gereken mesajı vererek partililerden desteklerini istemiş oldu.

İMZA TOPLANMAYA BAŞLADI

CHP Kocaeli Örgütünün tabanında da gün boyu hareketlilik yaşanmaya başladı. 24 Haziran seçimlerinde Muharrrem İnce’nin başarısı ve CHP’nin düşen oyları sonucu partililer de kendi ararlarında kulis yapmaya başladı. Muharrem İnce’ye yakın isimler İnce’nin çağrısını dinleyerek destek için harekete geçti. Kocaeli’deki Muharrem İnce destekçilerinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başladığı öğrenildi.

Bugün 16:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - ince acemilik yapıyor , teşkilatlar yenilenir . muharrem ince güvenilirliğini kaybetti. ysk önünde halk onu ararken nerede kimlerle telefonlaşıyordu . nereden 50 bin cüppesi ile avukatlar? hani kurultay istemeyecekti ince BİTMİŞTİR

Yanıtla . 0Beğen 03 Temmuz 18:33
01

Akarcalı - Ne başarınız var da hemen harekata geçtiniz siz önçe biz başarılı olamadık deyip gidin 3 milletvekili yine 3 İnce den de bir şey olmaz çok hava ya girdi

Yanıtla . 0Beğen 03 Temmuz 17:39

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