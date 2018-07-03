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Şoförden örnek davranış

Dilovası Tavşancıl sahilinde banktaki çantayı gören vidanjör şoförü Doğukan Taşdemir, çantayı unutan çiftin bulunduğu otomobilin önünü kamyonla keserek, içindeki 10 bin lirayla birlikte teslim etti. Taşdemir'e teşekkür eden çantanın sahibi Ali Kalyoncu ve eşi, parayı otomobil almak kredi çektiklerini söyledi.

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Dilovası Tavşancıl sahilinde sabah saatlerinde vidanjör ile foseptikten çekim yapan İSU Dilovası Şube Müdürlüğü'nde şoför Doğukan Taşdemir, bankların üzerinde para dolu çanta buldu. Kısa süre önce bankta otururken gördüğü Ali Kalyoncu ve eşinin otomobilleriyle ayrıldıklarını gören Doğukan Taşdemir, kamyonla çifti takip etti. Taşdemir yaklaşık 2 kilometre sonra kamyon ile otomobilin önünü kesti. Çantayı çifte teslim eden Doğukan Taşdemir, ismini ve adresini söylemeden hızla uzaklaştı. Kalyoncu çiftinin, İSU Alo 185 arıza ihbar hattını arayarak teşekkür etmesi ile Doğukan Taşdemir'in örnek davranışı ortaya çıktı.

Çantayı görür görmez sahibine ulaştırmak için çabaladığını belirten Doğukan Taşdemir, "Tavşancıl sahilinde foseptik çekimi esnasında bankta vatandaş ile eşi çay içiyordu. Vidanjörün hortumlarını toplarken vatandaşın çantayı bıraktığını gördüm. Peşinden seslendim, araca bindikleri için duymadılar. Kamyonum ile takip ettim ve 2 kilometre ileride kendisini durdurdum, çantasını teslim ettim. Teşekkür etti, sarıldı. Çantanın içini hiç açmadım. Çünkü, sonuçta benim olmayan bir şey bana hayır getirmez. Ben emaneti sahibine teslim ettim, hepsi bu" dedi.

ÇANTA SAHİBİNDEN TEŞEKKÜR

Asgari ücretle çalıştığını ve çektiği kredi ile otomobil almak için eşi ile İstanbul'dan Tavşancıl'a geldiğini söyleyen Ali Kalyoncu ise "Araç almak için bankadan 10 bin lira kredi çektik. Arabayı almaktan vazgeçince Dilovası Tavşancıl sahilinde çay içtik. Burada çantayı unutmuşuz. Geri dönerken bir anda vidanjör aracı ile önümüz kesildi. Biz ne olduğunu anlayamadan çantamızı şoför arkadaş bize teslim etti. İsmini bile sormadan çantayı açıp açmadığını sorduk. 'Benim görevim çantayı açmak değil, teslim etmektir' dedi. Sonra aracına binerek gitti. Herkesin yapamayacağı bir davranış gösterdi. Asgari ücret ile çalışan birisi olarak benim için çok önemli bir paraydı. Beni ve eşimi çok duygulandırdı" diye konuştu.

BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Doğukan Taşdemir'i davranışı nedeniyle tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'mizin yaşam kalitesi için yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlar ile modern işletmeciliğimizi, kaliteli ve topluma örnek davranışlar sergileyen personelimiz ile yapıyoruz. Daha önce de diğer birimlerimizdeki birçok çalışma arkadaşımız böyle duyarlı davranışlarda bulunmuştur. Personelimize, para dolu çantayı hiç tereddüt etmeden sahibine ulaştırdığı için tebrik ediyorum" dedi.

Bugün 16:57 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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