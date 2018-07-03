Kereste fabrikasında korkutan yangın

Olay, Kartepe Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı fabrikanın depo kısmında bulunan talaşlar bir anda tutuştu. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile yangını kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz