Kereste fabrikasında korkutan yangın

Olay, Kartepe Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı fabrikanın depo kısmında bulunan talaşlar bir anda tutuştu. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile yangını kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.