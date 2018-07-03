İzmit’in doğu bölgesinde yer alan Yeşilova, Yenişehir, Gündoğdu, Erenler, Serdar, Mehmet Ali Paşa ve Kadıköy Mahallerinde öğlen saat 12:00’da başlayan elektrik kesintisinin gece saatlerine kadar devam etmesiyle birlikte vatandaşlar adeta isyan etti. Elektrik kesintisinin tüm gün boyu yaşanması ve devam etmesi üzerine vatandaşların cep telefonları dahil hiçbir elektronik cihazını kullanamaz iken bölgede ki iş yerleri uzun süre çalışamaz hale geldi. Ayrıca SEDAŞ ekiplerinden alınan bilgiye göre elektrik kesintisinin şebeke kaynaklı arızadan dolayı yaşandığı ve bölgede yaşayan 8 bin kişinin elektrik kesintisinde dolayı olumsuz yönde etkilendiği ifade edildi. SEDAŞ ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği fakat elektrik kesintisinin ne zaman son bulacağı hakkında bir bilgi olmadığı ifadelerinde bulunuldu. Ahmet HAZER
Dün 21:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 21:36 TSİ )
İzmit karanlığa gömüldü
İzmit’in doğu bölgesinde yer alan Yeşilova, Yenişehir, Gündoğdu, Erenler, Serdar, Mehmet Ali Paşa ve Kadıköy Mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisinin 12 saati aşmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti.
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Dün 21:23 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz