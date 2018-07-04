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İş yerinde kendini astı

Darıca'da, kuş ve akvaryum dükkanı bulunan 31 yaşındaki Muhammet Çoban iş yerinde kendini iple asarak intihar etti.

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Darıca Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde kuş ve akvaryum dükkanı olan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Çoban, dün akşam geç saatlerde çıktığı evine bir daha dönmedi. Durumdan şüphelenen yeğeni bugün akşam saatlerinde dükkana gitti. Omuz darbesiyle kapının açılmasından sonra Muhammet Çoban'ın ipe asılı cansız bedeniyle karşılaşan yeğeni, polisi aradı. Polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayı öğrenerek iş yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 09:14 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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