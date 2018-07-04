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Türeyen “Her şey anlamını kaybetmiştir”

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Semih Türeyen son zamanlarda artan çocuk istismarı olayları ile ilgili yaptığı açıklamada “Çocuklar bu tip caniler tarafından en aşağılık fiillere maruz bırakılmaya devam ettikçe her şey anlamını kaybetmiş ve artık sözler geçerliliğini yitirmiştir” dedi.

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MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Semih Türeyen, partisinin İzmit İlçe Başkanlığı adına açıklama yaptı. Son zamanlarda artan çocuk istismarı olaylarına tepki gösteren Türeyen, “Geçen hafta içerisinde yüreğimizi yakan, kötülüğün artık son raddesi olarak ancak tanımlanması belki mümkün olacak küçük yavrumuz Eylül’ün aşağılık ve hastalıklı bir cani tarafından istismarı ve hunharca katledilmesi üzerine ne yazık ki teşkilatım adına bu açıklamaları yapma görevini almış bulunmaktayım. Bundan hemen hemen altı ay öncesinde yine böylesi şeytani olayların artış göstermesi üzerine yapmış olduğumuz basın açıklamamızda, genel başkanımızın ve teşkilatımızın bu menfur olaylar hakkındaki görüşlerini ve talebimizi yinelemiştik” dedi.

Tahammül kalmadı

Türeyen, “Ne yazık ki o günden bugüne ne yasal düzenlemeler istenildiği hale getirilmiş ne de hastalıklı ruhların masum ve mazlum bedenlere iğrenç ellerinin teması engellenebilmiştir. Siyasi görüşü ve fikri her ne olursa olsun Türk toplumunun hiçbir ferdinin artık bu iğrençliklere tahammülü kalmamış, çocuklar bu tip caniler tarafından en aşağılık fiillere maruz bırakılmaya devam ettikçe her şey anlamını kaybetmiş ve artık sözler geçerliliğini yitirmiştir. Çocuklarımız gerek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gerekse cennet mekan başbuğ Alparslan Türkeş’in devletin ve milletin temeli olarak vecizelerinde vurguladığı, gerçekten de devlet şefkat ve korumasına en muhtaç bireylerimiz iken ne yazık ki halen mevzuatta bu hain canilerin ibret alacağı ve kamu vicdanının bir nebze olsun teskin edileceği hükümler tesis edilememiştir” dedi.

Uslandırılması mümkün değildir

Türeyen, “Daha önceki açıklamalarımda beyan ettiğim üzere, evrensel ceza hukukunda suçlunun cezalandırılmasının iki temel amacı mevcuttur. Bunlardan biri kamu vicdanın suç fiiline karşı teskin edilmesi ve ibret, diğeri failin uslandırılması, tedip edilmesidir. Lakin açıkça görülmektedir ki pedofili fillerinin aşağılık faillerinin hiçbir şekilde tedip edilmesi uslandırılması mümkün değildir. Huzurda bulunan tüm dostlarım, her birimiz birer baba anne ağabey kardeş ve bu mazlum şefkat ve korumaya muhtaç yavrularımızın hayatında muhakkak bir vesile ile dahil olmuş durumdayız” dedi.

Her türlü sorumluluğa hazırız Son olarak Türeyen, “Elbisesinin etiketi batmasın, nazik tenine zarar vermesin diye içimizin gittiği bedenlerin bir tanesinin toprak altından çıkarılmış, işkence ve kötülüklerin en aşağılık hallerine maruz bırakılmış örselenmiş bedeninin görüntüleri gözlerimizin önünde iken bu alçaklara en ağır bedellerin ödetilmesi elzemdir, şarttır, acildir. Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları ile kadına ve çocuğa artan her türlü şiddetin önlenmesi konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye ülkü ocakları ile kadın kolları ile hukuk birimleri ve her türlü teşkilat birimleri ile hazırdır” şeklinde konuştu.

Bugün 09:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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