Memiş “Kocaeli’de sağlık çalışanı eksiği var”

Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Sen Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Genel Başkan Metin Memiş’in yanı sıra Memur Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve sendika temsilcileri katılım gösterdi. İlk olarak sözü alan Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Bu toplantıyı temsilci arkadaşların katılımıyla düzenliyoruz. Ben başkanlığa geldiğimde 3 bin 700 kişiydik şimdi ise 4 bin 500 kişiyiz. Bu başarı hepimizin” ifadelerini kullandı. Yıldırım’dan sonra sözü alan Genel Başkan Metin Memiş, “Benim evimdeki mutluluğumla teşkilatımdaki mutluluk eşdeğerdir. Memur Sen ailesi olarak biz Türkiye’nin bugünlerine gelmesinde katkısı olan bir kuruluşuz” dedi.

En büyük katkıyı biz sunduk

Memiş, “Gezi eylemlerinde, 15 Temmuz Darbe Girişiminde milletin yanında duruş sergiledik. Son olarak 24 Haziran seçimlerinde de ülkemizde oynanan oyunları bozmak için milletimizin yanında olacağız diyerek tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Sendikacılığı yanlış anlatanlara rağmen, sadece şahsi çıkar olarak göstermek isteyenlere rağmen, sendikacılığımızı doğru yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da istikrar dedik. Bugün Cumhur İttifakı sayesinde ülkemizin istikrara devam etmesine en büyük katkıyı biz sunduk” dedi.

İdam konusu gündeme gelsin

Konuşmasında çocuk istismarı olaylarına da değinen Memiş, “Bu süreçte çukurdan daha çukur olan alçakların namussuzların körpecik çocuklarımıza yaptıklarıyla ülkemizin yüreği yanıyor. Memur Sen olarak diyoruz ki; çocuk istismarı yapan, kadın istismarı yapan, teröre destek verenlere en ağır cezalar verilmeli. Gerekirse idam getirilmedir. Bu ülkenin sorunudur. Bu yüzden 5 partiden de yemin töreninden sonra idam konusunu gündeme getirmelerini rica ediyoruz” dedi.

En çok büyüyen 5.şubeyizYıpranma payı konusunu 4 yıldır işlediklerini belirten Memiş, “Bürokratik engeller nedeniyle süreç sonuçlandırılamadı. Temel mesele Başkanlık Sistemiydi. İnşallah yeni sistemle 4 yıldır yılan hikayesine dönen yıpranma payının tüm çalışanlara verilmesini talep edeceğiz. Geçmişe yönelik olarak tüm çalışanlara verilmesini istiyoruz. Yine aynı şekilde ‘Ben yaptım oldu’ diyen bir sistem mantığı var. Bu çalışanların emeğinin karşılığını alamadığı bir sistem. Kocaeli’de sağlık çalışanı eksiği var. İstihdam sorunu yeni personel alımıyla çözülmelidir. Sağlık Sen şubelerimiz bir seçim sürecine girdiler. Bu sene Türkiye’de en çok büyüyen 5’inci sendikamız Kocaeli. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kocaeli’de malum senin üye sayısı 2 bin 200’den bin 600’e düştü. Bu da gösteriyor ki saha da doğru çalışıyorsunuz. Bu iş ekip işi. Ben şube başkanıma ve sahada çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.