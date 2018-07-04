Küçükkaya: Çare idam değil, nitelikli eğitim

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, son zamanlarda sıklıkla ortaya çıkan ve ülke gündeminden düşmeyen istismar ve tecavüz olayları karşısında idam isteyenlere tepki gösterdi. Ahlak çöküntüsü toplum idam ile mi düzelecek diyen Küçükkaya, "İdam olan ülkeler hala tecavüzlerin en çok olduğu ülkeler. Tek çare eğitim düzgün nitelikli eğitim. Ama derdimiz her yerde aynı eğitim olsun hepsinin de içi boş olsun" dedi.

İDAM OLSA KİMLER ASILMIŞTI

Mehmet Ümit Küçükkaya, "İdam, inanç,eğitim,hukuk ve ahlak. Şimdi de bir türkü tutturmuşlar idam gelsin. Farkındamısınız ülkemizin son on yılında idam olsa kimler asılmıştı. Aziz Yıldırım, İlker Başbuğ, Ergenekon, Balyoz vb tüm yalan yargılamalar. Ülkemizde adil bir hukuk varmı? Mesela sen HDP'li birisiyle selamlaşsan hemen sana terörist derken barzaniyi AKP kongresine katılmasında Şivan Perwer'in türkü sölemesinde bir sakınca görmeyenler sence terörist olarak kimi idam ederler? Emin ol bu üçlemede ki en masum olan seni. Mesela inanç konusunda gerçekte safani mi duygularımız? Seni bir şekilde dinsiz ilan etmiş bu söylevi en çok fetöcüler kullanırdı halbu ki. Ama kendisi bakara makara diyebilecek kadar alçalıyor. Ama hiç kuşkusuz sensiz dinsiz" dedi.

TEK ÇARE EĞİTİM

Küçükkaya, "Ülkemizde ahlak ne durumda. Başar kardeşim, başarda nasıl olduğu önemli değil. Zengin ol ama ne olursa olsun, yapıyor ama çalıyorlar, arkadaşından kopyada mı çekemedim.. bunlar hep ahlak öğütlerimiz di mi? Son sorunsal tabi ki kadınlarımız. Türk geleneklerinde hanın hanı olan baştacı kadınlarımız. Şimdi ise her türlü şeytani varlık. Annenin diz kapağı, çocuğun yaşına bakmaksınız sınırsız bir yaşla evlendirme... Şimdi bu ahlak çöküntüsü toplum idamla mı düzelecek? İdam olan ülkeler hala tecavüzlerin en çok olduğu ülkeler. Tek çare eğitim düzgün nitelikli eğitim. Ama derdimiz her yerde aynı eğitim olsun hepsinin de içi boş olsun"açıklamalarında bulundu.