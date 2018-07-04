Büyükşehir Belediyesi, il genelinde düzenlediği yaz konserlerine, hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen organizasyonlar kapsamında, 6 Temmuz Cuma akşamı ünlü şarkıcı İrem Derici, Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Saat 21.00’da star alacak konsere, Gebzelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Bugün 09:52 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 10:04 TSİ )
İrem Derici Gebze’ye geliyor
Gebze, 6 Temmuz'da ünlü şarkıcı İrem Derici’yi ağırlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan konser, saat 21.00’da başlayacak
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:52 TSİ - Kültür-Sanat
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz