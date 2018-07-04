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Bugün 09:52 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 10:04 TSİ )

İrem Derici Gebze’ye geliyor

Gebze, 6 Temmuz'da ünlü şarkıcı İrem Derici’yi ağırlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan konser, saat 21.00’da başlayacak

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Büyükşehir Belediyesi, il genelinde düzenlediği yaz konserlerine, hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen organizasyonlar kapsamında, 6 Temmuz Cuma akşamı ünlü şarkıcı İrem Derici, Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Saat 21.00’da star alacak konsere, Gebzelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bugün 09:52 TSİ - Kültür-Sanat

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