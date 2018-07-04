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Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette

Yenilenen yüzü ve yeni konsepti ile Leman Kültür Kocaeli hizmetinizde…

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Kocaeli’de özellikle turizm ve inşaat sektörünün önde gelen yatırımcılarından İlhan Akkurt bilindigi üzere Leman Kültür Kocaeli’yi devraldı. Yenilenme çalışmalarını tamamlanan Leman Kültür’ün nezih ortamı; çiftlerin, ailelerin ve dostların ortak buluşma noktası oldu.

Huzurlu bir mekan arayanların yeni tercihi Leman Kültür Kocaeli

Zengin menüsü, kalifiye personelleriyle hizmete kaldığı yerden devam eden Leman Kültür Kocaeli birçok değişiklik yaptı. Müşterilerine huzurlu bir ortam sunan müessese yeni bir kimlikle hizmet veriyor. Leman Kültür Kocaeli’nin yeni işletmecisi İlhan Akkurt, “ Müşterilerimizin talep ve arzuları bizin için çok önemli. Beklentilerin analizini iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Leman Kültür Kocaeli’yi herkesin özlemle beklediği, ailesi ve dostları ile güzel bir zaman getirebileceği bir mekan haline getirdik. Bunun sonucu olarak müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşleride çok geçmeden görmeye başladık” dedi. Yeni konseptiyle “Gülüyorum o halde varım” sloganını yaşatan Leman Kültür, Kocaeli’de ki iddiasını yeni dönemde de arttırarak sürdürüyor.

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