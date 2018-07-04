Leman Kültür yeni yüzüyle hizmette

Kocaeli’de özellikle turizm ve inşaat sektörünün önde gelen yatırımcılarından İlhan Akkurt bilindigi üzere Leman Kültür Kocaeli’yi devraldı. Yenilenme çalışmalarını tamamlanan Leman Kültür’ün nezih ortamı; çiftlerin, ailelerin ve dostların ortak buluşma noktası oldu.
Huzurlu bir mekan arayanların yeni tercihi Leman Kültür Kocaeli
Zengin menüsü, kalifiye personelleriyle hizmete kaldığı yerden devam eden Leman Kültür Kocaeli birçok değişiklik yaptı. Müşterilerine huzurlu bir ortam sunan müessese yeni bir kimlikle hizmet veriyor. Leman Kültür Kocaeli’nin yeni işletmecisi İlhan Akkurt, “ Müşterilerimizin talep ve arzuları bizin için çok önemli. Beklentilerin analizini iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Leman Kültür Kocaeli’yi herkesin özlemle beklediği, ailesi ve dostları ile güzel bir zaman getirebileceği bir mekan haline getirdik. Bunun sonucu olarak müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşleride çok geçmeden görmeye başladık” dedi. Yeni konseptiyle “Gülüyorum o halde varım” sloganını yaşatan Leman Kültür, Kocaeli’de ki iddiasını yeni dönemde de arttırarak sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz