Darıca'da kışla Millet Bahçesi oluyor

Yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi'ne devredilen yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca'daki askeri alan Millet Bahçesi oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Millet Bahçesi için çalışmalara başladı. Bölgede çalışmaları inceleyen Genel Sekreter İlhan Bayram, zeytinlik alanların planlarda olduğu gibi yeşil alan olarak kalacağını ifade etti. Bayram, 900 dönümlük bölgede spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajlarıyla birlikte Darıca'daki kamu binalarının buraya taşınacağını söyledi.

Bayram, Kocaeli'de birçok Millet Bahçesi oluşturacakların belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatlarıyla Kocaeli'nin birçok noktasında halkımızı Millet Bahçeleriyle buluşturacağız. Bu güzel projelerin başında gelen Darıca Millet Bahçesinde de hemen çalışmalara başladık. Çok büyük bir alana sahip olan Darıca Millet Bahçesindeki zeytin ağaçlarına dokunmadan yeşillendirerek sosyal alanlar oluşturacağız. 900 dönümlük alanda spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajları, liseler kampüsü ile birlikte Darıca'daki kamu binalarını buraya taşımayı hedefliyoruz. Darıca sahilden yapılacak bağlantı yolları ile birlikte bu güzel bölgeyi vatandaşın hizmetine sunacağız." dedi.

'SEKAPARK'TAKİ ÇALIŞMALARIMIZI BURAYA YANSITACAĞIZ'

Askeri alanın boşaltıldıktan sonra çalışmalara başladıklarını ifade eden Bayram, "Şu anda burada kullanılmaz durumdaki ömrünü tamamlamış eski binaları yıkıyoruz. Sahilde de çalışmalarımız sürüyor. Sekapark'taki çalışmalarımızı buraya yansıtacağız. Tecrübeli ve işini bilen bir ekibimiz var. Bu alanı halkımız için çok güzel bir yaşama merkezine dönüştürecek." diye konuştu.