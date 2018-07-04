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'Turcoin' de el konulan tapu ve paralar

Kocaeli'de, yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Sadun Kaya ve ortağı Muhammet Satıroğlu tutuklanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 16 bin 700 euro, 600 bin TL, çok sayıda ziynet eşyası ile 12 tapuya el koyuldu.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce 'Turcoin' soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgütü yönetmek ve üye olmak', 'örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik merkezi Kocaeli, Eskişehir ve Kıbrıs'ta bulunan, Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu'na ait şirketler aracılığıyla 'piramit satış' yöntemiyle sanal (Turcoin ve Hippara) para kullanılıp, yüksek kazanç vaadi sunularak, dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Şirketlere ve kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli, Kocaeli, Eskişehir ve Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 16 bin 700 euro, 600 bin TL ile çok sayıda ziynet eşyası ve 12 tapu senedi ele geçirilirken, mahkemece el koyma kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bugün 12:23 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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