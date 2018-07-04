KYÖV Özel Anadolu Lisesi açıldı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları, Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tarafından 30 dönümlük bir arazi üzerine yaptırıldı. 1999-2000 döneminde öğrenime başlamış olup, öğrencilerin akademik gelişimleriyle birlikte onların sosyal, psikolojik ve bedensel gelişmelerinde destekleyici bir eğitim modelini benimsemiştir. Bölgemizin köklü eğitim kurumlarından olan ODTÜ KYÖD Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılında ODTÜ GV Eğitim Danışmanlığında devam ettiği Ana, İlk ve Orta Okuldan sonra Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi de eğitim vermeye başlayacak. Bu kapsamda sınava girmiş olan 9.sınıf öğrencileri okulumuz internet sitesinden 6 Temmuz 2018 saat 15.00’e kadar sürecek olan ön kayıt formunu online başvuru sistemi üzerinden doldurabilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra sistem kapatılacak başvuru alınmayacaktır.

ÖN KAYIT BAŞVURUSU

LGS Sınavı sonucunda Türkiye genelinde ilk %15.00’lik dilime giren öğrenciler ön kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Başvuranlar en yüksekten başlayarak sıralanacak, kontenjan dahilinde okulumuza kayıt hakkı kazanacaklardır. Kayıt hakkı kazananların listesi 10 Temmuz 2018 saat 17.00’dan sonra web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Kayıt işlemleri 11-12-13 Temmuz tarihleri arasında 09.30 - 16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Verilen süre içerisinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir. Kayıtlar kontenjan dahilinde devam edecektir.

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK

DİLİMİNE GÖRE BURSLULUK KOŞULLARI:

% 5’lik dilime girmiş olan ilk 6 öğrenciye eğitim bursu verilecektir. Burs oranları aşağıdaki gibidir: Sıralamada,

– 2.sıradaki öğrencilere % 90 – 4.sıradaki öğrencilere % 70 – 6.sıradaki öğrencilere % 50 burs verilecek.

SEÇKİN EĞİTİM KADROSU

ODTÜ GV Eğitim Danışmanlığı desteğiyle yıllardır SBS, OKS ve TEOG gibi adlarla yapılan sınavlarda çok başarılı sonuçlara imza atan ODTÜ Okulları; bu başarıyı son derece özenle seçtiği idareci, öğretmen ve öğrenci kadrosu ile başarmıştır. Geçmişten günümüze taşıdığımız başarılarımız ile seçkin eğitim kadrosuyla 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi eğitim vermeye başlayacak.