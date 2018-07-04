AKP’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran’da gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde AKP yüzde 48’lik oy oranıyla ilimizden 7 milletvekili çıkardı. AKP aralarında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın da bulunduğu milletvekilleriyle saat 11.00'da Adliyede bulunan il seçim kuruluna giderek mazbatalarını aldılar. AKPli milletvekilleri mazbatalarını almadan önce il başkanı vekili Abdullah Eryarsoy ve il yöneticileriyle bir toplantı yaptılar. AKPliler toplantı sonrası , İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’un elinden mazbatalarını aldılar. Vekillerin mazbata törenine AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, belediye başkanları, ilçe başkanları, il yöneticileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

SEÇİMİN KAZANANI MİLLETTİR

Mazbata töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “24 Haziran seçimleri hayırlı olsun. Herkesin kendini ifade ettiği bir seçim dönemi yaşadık. Örnek bir seçim dönemi geçirdik. Katılımın yüzde 90’larda olduğu bir seçim Batı Demokrasilerinde dahi görülmeyen bir katılıma sahipti. Millet geleceğine sahip çıkma iradesini gösterdi, tercihini yaptı. Sandık başına giderek tercihini yapan tüm vatandaşlarımıza şükran borçluyuz. Bu seçimin kazananı milletimiz ve demokrasi olmuştur” dedi.

ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ

Fikri Işık sözlerinin devamında, “İlimizden AKP 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1, HDP’de 1 vekil çıkarmıştır. Bu sonuca herkesin saygı duyması gerekir. Biz 7 milletvekili arkadaşımızla mazbatamızı aldık. Cumartesi günü de yemin ederek göreve başlayacağız. Kocaeli milletvekilleri olarak bizler için Kocaeli’nin en güzel hizmeti alması için çalışmak önemlidir. Ben şehrimizin 13 milletvekilinin de Kocaeli’yi ilgilendiren konularda ellerinden gelen gayreti göstereceğini düşünüyorum. 1 milletvekili bütün Türkiye’nin milletvekilidir. Biz geleceğimiz için çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

İŞTE MAZBATALARINI ALAN AKPLİ MİLLETVEKİLLER

Fikri Işık, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Emine Zeybek.