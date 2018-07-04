7 ay önce çalınan motosikletinin bulunmasını istiyor

İzmit Kadikoy Mahallesi Çimen Sokak adresinde park halinde olan Abdullah Burak’a ait Arora Tiger marka 41 HJ 276 plakalı sıfır aldığı motosiklet, 28 Aralık 2017 gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Motosikleti çalınan, Burak, durumu polis ekiplerine bildirerek savcılığa müracaat etti. Aradan geçen 7 aylık süre içinde motosikleti bulunamayan Burak, 7 aydır mağdur olduğunu, kendi motosikleti çalındıktan sonra çalınan birçok motosikletin bulunduğunu ancak kendi motosikletinin izine henüz rastanılmadığını belirterek, görenlerin ya da yerini bilenlerin polise haber vermesini rica ettiğini söyledi.