İzmit Kadikoy Mahallesi Çimen Sokak adresinde park halinde olan Abdullah Burak’a ait Arora Tiger marka 41 HJ 276 plakalı sıfır aldığı motosiklet, 28 Aralık 2017 gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Motosikleti çalınan, Burak, durumu polis ekiplerine bildirerek savcılığa müracaat etti. Aradan geçen 7 aylık süre içinde motosikleti bulunamayan Burak, 7 aydır mağdur olduğunu, kendi motosikleti çalındıktan sonra çalınan birçok motosikletin bulunduğunu ancak kendi motosikletinin izine henüz rastanılmadığını belirterek, görenlerin ya da yerini bilenlerin polise haber vermesini rica ettiğini söyledi.
Bugün 13:38 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
7 ay önce çalınan motosikletinin bulunmasını istiyor
İzmit Kadıköy Mahallesinde yaklaşık 7 ay önce motosikleti çalınan Abdullah Burak, motosikletini görenlerin polise bildirmesini istiyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:38 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz