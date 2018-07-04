FETÖ/PDY davasında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetten sorumlu sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Burhanettin Durmuş'a 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Burhanettin Durmuş ile avukatı Yüksel Genç katıldı.

Duruşmada, söz verilen cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Sanık avukatı Yüksel Genç, ByLock'un hukuki bir delil olamayacağını, bundan dolayı dosyadan çıkartılması gerektiğini söyledi.

Tanık beyanlarının müvekkilinin savunmalarını doğruladığını savunan Genç, müvekkilinin fiillerinin suç olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Durmuş ise 30 yıllık memurluk hayatı boyunca hakkında açılmış bir tek disiplin soruşturması olmadığını ve hiçbir zaman suç kastıyla hareket etmediğini dile getirerek, hakkında beraat hükmü verileceğine inandığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durmuş'un silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.