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İdam yazılı araçlarla konvoy yapıldı

Gebze'de, servis sürücüleri, 'idam' yazılı araçlarıyla konvoy oluşturarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi.

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Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 servis minibüsü sürücüsü, çocuk istismarı olaylarına tepki gösterdi. Protesto öncesi araçlara 'İstismara tacize idam', 'Tacize idam', 'Tek çare idam', 'Çocuklara tacize, tecavüze dur de', 'Bir zulme engel olamıyorsan onu duyur' yazılı kağıtlar yapıştırılıp, sprey boyalarla camlara yazılar yazıldı. Daha sonra konvoy oluşturan servis sürücüleri, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinde tur atıp, klakson çalarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi.

Bugün 14:46 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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