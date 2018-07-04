Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 servis minibüsü sürücüsü, çocuk istismarı olaylarına tepki gösterdi. Protesto öncesi araçlara 'İstismara tacize idam', 'Tacize idam', 'Tek çare idam', 'Çocuklara tacize, tecavüze dur de', 'Bir zulme engel olamıyorsan onu duyur' yazılı kağıtlar yapıştırılıp, sprey boyalarla camlara yazılar yazıldı. Daha sonra konvoy oluşturan servis sürücüleri, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinde tur atıp, klakson çalarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi.
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İdam yazılı araçlarla konvoy yapıldı
Gebze'de, servis sürücüleri, 'idam' yazılı araçlarıyla konvoy oluşturarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz