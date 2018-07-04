Olay, Gebze 1209 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan 4 katlı bir binadan yoğun şekilde duman yükselmeye başladı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadan yükselen dumanlara müdahale etmek için çalışma başlattı. Dumanların binanın havalandırma boşluğunda tutuşan kağıtların tutuşması ile meydana geldiğini tespit etti. Yanan kağıtları söndüren ekipler, binada havalandırma çalışması yaparak dumanı tahliye etti.
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Yoğun duman, paniğe neden oldu
Gebze'de 3 katlı bir binadan yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz