Karşılıklı iki kulübün anlaşması sonrasında transfer gerçekleşirken, İstanbul doğumlu futbolcu 2 sezon önce Gölcükspor’a transfer olmuştu. Sağ dış futbolcusu, 1995 doğumlu (23) futbolcu, kulübüyle vedalaştı. Soluğu İzmir tire’de alan Berke, Tire Kulüp Başkanı Mutlu Sarayköylü ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Bugün 16:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Gölcükspor’un golcüsü Berke Tire 1922 ile anlaştı…
Gölcükspor’da büyük kayıp. Golcü futbolcu Berke Bıyık, İzmir temsilcisi Tire 1922 kulübüyle anlaşarak, 200 bini peşin 300 bin liraya imza attı.
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Bugün 16:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz