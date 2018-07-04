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Gölcükspor’un golcüsü Berke Tire 1922 ile anlaştı…  

Gölcükspor’da büyük kayıp. Golcü futbolcu Berke Bıyık, İzmir temsilcisi Tire 1922 kulübüyle anlaşarak, 200 bini peşin 300 bin liraya imza attı.

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Karşılıklı iki kulübün anlaşması sonrasında transfer gerçekleşirken, İstanbul doğumlu futbolcu 2 sezon önce Gölcükspor’a transfer olmuştu. Sağ dış futbolcusu, 1995 doğumlu (23) futbolcu, kulübüyle vedalaştı. Soluğu İzmir tire’de alan Berke, Tire Kulüp Başkanı Mutlu Sarayköylü ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bugün 16:08 TSİ - Spor

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