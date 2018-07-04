24 Haziran günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarına göre CHP Kocaeli milletvekili seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Kocaeli Adliyesine gelerek milletvekilliği mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’un elinden mazbatalarını aldılar. Partililerin programa ilgi göstermemesi sonucunda vekiller adliye çıkışı basın mensuplarına fotoğraf çektirmezken herhangi bir açıklama da yapmadı.
Bugün 16:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:11 TSİ )
CHP’li vekiller mazbatalarını aldı
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Kocaeli milletvekili seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar Ve Tahsin Tarhan, Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatalarını aldı. CHP’li vekiller, partililerin mazbata törenine ilgi göstermememsi nedeniyle adliye çıkışı açıklama yapmayarak fotoğraf vemedi.
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Bugün 16:09 TSİ - Siyaset
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz