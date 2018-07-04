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CHP’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Kocaeli milletvekili seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar Ve Tahsin Tarhan, Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatalarını aldı. CHP’li vekiller, partililerin mazbata törenine ilgi göstermememsi nedeniyle adliye çıkışı açıklama yapmayarak fotoğraf vemedi.

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24 Haziran günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarına göre CHP Kocaeli milletvekili seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Kocaeli Adliyesine gelerek milletvekilliği mazbatalarını  İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’un elinden mazbatalarını aldılar. Partililerin programa ilgi göstermemesi sonucunda vekiller adliye çıkışı basın mensuplarına fotoğraf çektirmezken herhangi bir açıklama da yapmadı.

Bugün 16:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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