CHP’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarına göre CHP Kocaeli milletvekili seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Kocaeli Adliyesine gelerek milletvekilliği mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’un elinden mazbatalarını aldılar. Partililerin programa ilgi göstermemesi sonucunda vekiller adliye çıkışı basın mensuplarına fotoğraf çektirmezken herhangi bir açıklama da yapmadı.