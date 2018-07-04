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Bugün 16:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:31 TSİ )

CHP'de toplu fotoğraf krizi!

Mazbatalarını alan CHP’li milletvekilleri birlikte toplu fotoğraf vermedi. Bu durum partililer arasına İnce ve Kılıçdaroğlu kutuplaşması olarak lanse edildi

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24 Haziran seçimleri sonucu CHP’den milletvekili seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan bugün Kocaeli Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını alıp resmen vekil oldular. Mazbata törenine İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, il yöneticileri ve parti örgütü katılım sağladı. Mazbata sonrasında toplu fotoğraf krizi yaşandı. Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar fotoğraf vermeden yol üzerinde bir kafeye oturdu. İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve Milletvekili Tahsin Tarhan ise hem açıklama yapmak hem de fotoğraf vermek için adliye önünde bekledi.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU AYRIMI

Ancak Hürriyet ve Akar yerlerinden kalkıp, fotoğraf vermek istemedi. Sarıbay uzun süre ikiliyi ikna etmek için uğraştı. İkna çabaları yeterli olmayınca Vekil Tahsin Tarhan ile birlikte açıklama yapmadan adliye önünden ayrıldı. Bu davranış kulislerde CHP’de ayrılıklar mı başladı? Sorularını akla getirdi. Öte yandan bu durum partililer arasında İnceciler ve Kılıçdaroğlu taraftarları olarak ikiye ayrıldığına yönelik dedikoduları doğurdu.

Bugün 16:11 TSİ - Siyaset

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