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“İdam ve hadım çocukları korumaz”

Kocaeli Barosu, çocuk istismarına tepki gösterdikleri açıklamalarında idama ve hadım cezasına karşı çıktı. Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Necla Acar, “Sadece idam ve hadım çocuklarımızı korumaz. İdamın suçu önlemediği tecrübeyle sabittir” dedi

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Son günlerde artan ve Ankara’da Eylül, Ağrı’da ise Leyla isimli çocukların cinayete kurban gitmesiyle ülke gündeminde sıklıkla konuşulan çocuk istismarına tepkiler devam ediyor. Kocaeli Barosu, adliye binasında gerçekleştirilen açıklamayla yaşanan olaylara tepki gösterdi. Baro adına Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Necla Acar’ın yaptığı açıklamaya Başkan Av. Sertif Gökçe, baro yönetimi ile avukatlar destek verdi.

 

İDAM VE HADIMA KARŞILAR

Açıklamasında yaşananların ardından hadım ve idam konusunun gündeme getirilmesini yorumlayan Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Necla Acar, “Yaşananların sebep olduğu acı çok büyük. Anlık tepkilerle bitirilecek bu sorun bitmez. Uzun vadeli eğitim programları, suç ile mücadele ve çocuk koruma politikaları üzerine düşünmek yerine, idam ve kimyasal hadım meselesini ortaya atıp çocukları korumayı unutmak, toplumu çıkmaza sürükler” dedi.

 

“İDAM ÇOCUKLARI KORUMAZ”

Suçluların mutlaka cezalandırılması gerektiğini savunan Acar, “Ancak suçlunun en ağır şekilde cezalandırılması üzerinden yapılan toplumsal arayış çözüm getirmez. Uzmanlar öncelikle çocuğun korunmasına vurgu yapıyor. Bu bakış açısıyla ortaya çıkarılan bilimsel çalışmalar referans alınmaksızın konunun sadece idam ve hadım üzerinden tartışılması çocuklarımızı korumayacaktır. Çocuk istismarının önlenmesi için tartışılması gereken, toplumsal düzeyde nelerin yapılması gerektiğidir” ifadelerinde bulundu.

 

ZİHİNLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR

Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesele suç işlenene kadar zihinlerinin değiştirilmesidir. Çocukların, ebeveynlerin ve toplumun bilinçlendirilmesidir. Çocuk istismarı ile ilgili mevcut ceza kanunu düzenlemesini değiştireceksek bunu bir tepki yasası olarak değil, bu konuda yapılmış çalışmaları tartışarak, daha önce bilimsel düzeyde tartışanların birikiminin değerlendirilmesine olanak sağlayarak ortaya çıkarmalıyız.”

 

“BARO OLARAK HAZIRIZ”

Kocaeli Barosu ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından hazırlanan raporun bir kaynak niteliğinde olduğunu belirten Acar, şöyle konuştu: “Tüm ilgililerle paylaşılan rapor çocuğun yüksek yararına en uygun yasal düzenlemelere ulaşmak için yapılacak olan tartışmalara zemin oluşturmak üzere hazırlanmıştır. Yöneticilerden, yapılacak yasal düzenleme için bu çalışmaları dikkate almalarını, meseleyi idam ve hadım sığlığında bırakmamalarını rica ediyor, Kocaeli Barosu olarak yapılacak tartışmalar için gerekli organizasyona hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”

 

Bugün 16:16 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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