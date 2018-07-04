Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müstehcenlik suçu ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar kapsamında Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince takibe alınan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda internet sitelerine çocuk pornografisi yüklemeleri yapan şahıslar ile ilgili yürütülen soruşturmada sosyal paylaşım sitesinde, içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığı tespit edilen bir şüpheli şahıs Kocaeli’de düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada şahsa ait dijital materyallerde, içeriğinde çok sayıda çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüye rastlandı. Yakalanan şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çocuk pornografisi yayınlayan kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocuk pornografisi yayınladığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda çok sayıda çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüye rastlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz