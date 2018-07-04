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Sancaklı mazbatasını aldı

24 Haziran seçimlerinde MHP Kocaeli milletvekili seçilen mevcut vekil Saffet Sancaklı Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatasını aldı.

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24 Haziran günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarına göre yeniden MHP Kocaeli milletvekili seçilen mevut vekil Saffet Sancaklı, Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatasını aldı. Mazbata töreninde Sancaklı'ya MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve çok sayıda partili eşlik etti. Sancaklı mazbatasını, İl Seçim Kurulu Başkanı Yusuf Coşkun’un elinden aldı. Mazbata töreni sonunda adliye binasın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, “Mazbatamızı aldık. Herkese hayırlı olsun. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı başarıyla çıktı. MHP artık daha yetkili konumda. Daha fazla vekil çıkarmak istiyordu. Teşkilatlarımıza seçim döneminde gösterdiği emekten teşekkür ediyorum” dedi. Mazbatasını almaya giderken adliyede CHP’lilerle karşılaşan Saffet Sancaklı kendisini görmeden yoluna devam eden CHP Milletvekili Haydar Akar’a , “Haydar mazbatanı aldın, kaçıyorsun” diye seslendi. Bu sözlerin ardından CHP’liler Sancaklı’nın yanına giderek kısa bi süre sohbet etti.

Bugün 16:26 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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