Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:39 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:40 TSİ )

Gergerlioğlu mazbatasını aldı

HDP Kocaeli milletvekili Öner Faruk Gergerlioğlu partililerle birlikte Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını teslim aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran seçimlerinde HDP Kocaeli Milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu partililerle birlikte “Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatasını aldı. Adliye önünde açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, İnşallah Kocaeli halkına ve tüm Türkiye’ye hayırlı olur. Kocaeli’nde HDP olarak bir milletvekili kazandık. Bu çok önemli ki çünkü Türk ve Kürt halkları kazandı. Çözüm açısından batıda vekil çıkartmak çok önemliydi. 1 Kasım’da elimizden gitmişti biz bunu hakketmiştik. Kocaeli milletvekili olarak öncelikle hepimiz çok gayretliyiz, samimiyiz ve heyecanlıyız. Sadece Kocaeli’nin ve HDP’nin vekili değil herkesin vekili olacağım. Sorunları biliyorum ve çok çalışacağıma söz veriyorum. Ben bu şehirde 17 yıl göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Hak ihlali olan her şeye karşı çıktım. Biz Kocaeli halkının her birisine HDP olarak herkese kardeşlik mesajları yolluyoruz. Biz kavga için gelmedik barış için geldik. HDP’nin vekil çıkarması demokrasinin zaferidir” şeklinde konuştu.

Bugün 16:39 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı mask
Kocaeli'de İnce harekatı hızlı başladı
İşte olağanüstü kurultay için ilk imzalar mask
İşte olağanüstü kurultay için ilk imzalar
Işık: Kendi koltuklarını koruma telaşındalar mask
Işık: Kendi koltuklarını koruma telaşındalar
AKP Akşener iddiasına yanıt verdi mask
AKP Akşener iddiasına yanıt verdi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet yanıt! mask
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet yanıt!
Sancaklı mazbatasını aldı mask
Sancaklı mazbatasını aldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Tüysüz kardeşler birbirine düştü mask
Tüysüz kardeşler birbirine düştü
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti! mask
İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak mask
İzmit, bu kez Leyla için haykıracak
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
İnce'den yeni parti ve adaylık açıklaması mask
İnce'den yeni parti ve adaylık açıklaması
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu mask
Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL