24 Haziran seçimlerinde HDP Kocaeli Milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu partililerle birlikte “Kocaeli Adliyesine gelerek mazbatasını aldı. Adliye önünde açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, İnşallah Kocaeli halkına ve tüm Türkiye’ye hayırlı olur. Kocaeli’nde HDP olarak bir milletvekili kazandık. Bu çok önemli ki çünkü Türk ve Kürt halkları kazandı. Çözüm açısından batıda vekil çıkartmak çok önemliydi. 1 Kasım’da elimizden gitmişti biz bunu hakketmiştik. Kocaeli milletvekili olarak öncelikle hepimiz çok gayretliyiz, samimiyiz ve heyecanlıyız. Sadece Kocaeli’nin ve HDP’nin vekili değil herkesin vekili olacağım. Sorunları biliyorum ve çok çalışacağıma söz veriyorum. Ben bu şehirde 17 yıl göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Hak ihlali olan her şeye karşı çıktım. Biz Kocaeli halkının her birisine HDP olarak herkese kardeşlik mesajları yolluyoruz. Biz kavga için gelmedik barış için geldik. HDP’nin vekil çıkarması demokrasinin zaferidir” şeklinde konuştu.
Bugün 16:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:40 TSİ )
Gergerlioğlu mazbatasını aldı
HDP Kocaeli milletvekili Öner Faruk Gergerlioğlu partililerle birlikte Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını teslim aldı.
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Bugün 16:39 TSİ - Siyaset
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz