Hakkında yakalama kararı olan 32 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 115 ekip halinde 371 polisin katıldığı operasyon sabah 05.00 sıralarında başladı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda başta silahla yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan haklarında 1 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 32 kişi gözaltına alındı. 32 kişi ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.