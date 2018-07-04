Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay geçtiğimiz günlerde ameliyat olan CHP İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Av. Zeki Karakadılar’ı tedavi gördüğü Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a ziyaretinde Sarıbay Hukuk Bürosu çalışanlarından Av. Yaprak Güken Şahin, Av. Pınar Çidem ve asistan Seda Emre de eşlik ederek meslektaşları Zeki Karakadılar’a geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ve partinin kurultay delegelerinden Nezire Karakadılar’ın oğlu Zeki Karakadılar’ın önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.
Bugün 17:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:29 TSİ )
Cengiz Sarıbay'dan Zeki Karakadılar'a ziyaret
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Sarıbay Hukuk Bürosu çalışanları ile partinin sevilen isimlerinden Av. Zeki Karakadılar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
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Bugün 17:28 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz