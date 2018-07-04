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Bugün 17:31 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 18:18 TSİ )

YSK kesin sonuçları açıkladı

YSK 2018 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan:52,59
Muharrem İnce: 30,64
Selahattin Demirtaş: 8,40
Meral Akşener: 7,29
Temel Karamollaoğlu: 0,89
Doğu Perinçek: 0,20

Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göre:

AKP: 42.56
CHP: 22,65
MHP: 11.10
İYİ Parti: 9.96
HDP: 11.70
Saadet Partisi: 1.34
Vatan Partisi: 0.23

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AKP: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

Bugün 17:31 TSİ - Siyaset

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