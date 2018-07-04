YSK kesin sonuçları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan:52,59
Muharrem İnce: 30,64
Selahattin Demirtaş: 8,40
Meral Akşener: 7,29
Temel Karamollaoğlu: 0,89
Doğu Perinçek: 0,20
Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göre:
AKP: 42.56
CHP: 22,65
MHP: 11.10
İYİ Parti: 9.96
HDP: 11.70
Saadet Partisi: 1.34
Vatan Partisi: 0.23
Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:
AKP: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0
Türkiye toplamı: 600
KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444
GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175
GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269
SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz