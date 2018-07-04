CHP’de kurultay çatlağı!

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme CHP'de ortalığı iyice kızıştırdı. İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “çekil” teklifini basına deşifre etmesi, Kılıçdaroğlu kanadında “nezaketsizlik” olarak yorumlanmıştı. Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için ise “Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi” dedi.

PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Yani partinin cumhurbaşkanı adayı olan İnce, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi için CHP tabanına gereken mesajı vererek partililerden desteğini de istemiş oldu. CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay tartışmaları kurultay delegelerini ve örgütü ikiye böldü. Bazı kurultay delegeleri açıktan İnce’ye destek vererek değişim olması gerektiğini savunurken, bazı delegeler ise yerel seçim öncesinde olağanüstü kurultayın partiye zarar vereceğini savundu.

YANIT VERMEYENLER VAR

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Alpaslan Seymen, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar’ın eşi Nezire Karakadılar ve Körfez ilçe eski başkan yardımcısı Yaprak Fidancı görüş belirtmek istemediğini dile getirdi. CHP Milletvekili Haydar Akar ise, “CHP’nin kurultay diye bir derdi yok, parti içinde de hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Milletvekili Fatma K. Hürriyet:

“Kararı partimizin delegeleri verir”

“Ben parti disiplini yüksek olan biriyim. Bu konu hakkında kamuoyuna bir şey söylemem doğru olmaz. Buna karar verecek olan kurultay delegeleridir. Bizler milletvekiliyiz, parti kendi içinde bunu değerlendirecektir.”

Milletvekili Tahsin Tarhan:

“Kurultay konusu delegenin takdiridir”

“Bizler milletvekiliyiz, partinin herhangi bir kademesinde görevimiz yok. Halk oylarıyla seçilip Meclis’e gittik. CHP eğer kurultaya gidecekse buna partimizin delegeleri ve yönetimleri karar verir, milletvekilleri değil. Bu sorun parti içinde konuşulacak bir konu. Parti kademeleri mesele hakkında tartışacak ve kamuoyuna yansıtmayacaktır.”

Milletvekili Haydar Akar:

“Kurultay diye derdimiz yok”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelinen noktada olağanüstü kurultay diye bir derdi bulunmuyor. Parti içinde de hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz.”

Mehmet Hilal Kaplan:

“Genel başkan kendisi bırakmalı”

“Bir değişim talebi var. Bunu genel merkez göz ardı etmemeli. Artık sokağın sesi dinlenmeli. Fakat kaos ve kargaşa da yaratılmamalı. Genel başkanın kendi isteğiyle bırakması gerekiyor. Parti içinde bölünme olmasını istemiyoruz. Çünkü yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Sokak İnce’yi istiyor. Halk Muharrem İnce ile bir motivasyon ve heyecan yakaladı. AKP’yi tek başına yenmeye yeter mi, tartışılır. Fakat bir değişimin mutlaka olması gerekiyor.”

Kurultay Delegesi Nuri Paşa:

“Olağanüstü kurultay bize zarar verir”

“Ben şu anda olağanüstü kurultay istemiyorum ve böyle bir zamanda da kurultayın yapılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Olağanüstü kurultay yerel seçimler öncesinde partiye büyük zarar verir. Bizlerin örgüt olarak yerel seçimlere hazırlanıp ne kadar çok belediye alabiliriz, onu tartışmamız gerekiyor. Tüm enerjimizi ve gücümüzü yerel seçimlerde harcamalıyız.”

Kurultay Delegesi Birol Sağlam:

“Ortak akıl egemen olsun”

“Parti henüz bizi toplamadı. Bizden ziyade ülkenin daha önemli sıkıntıları var. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce önemli bir değerimizdir. Politikayı partimiz belirlemeli. Siyaset normalleşmeli ve ortak aklı egemen kılmalıyız. Kurultay istiyorum ya da istemiyorum diye çağrı yapmak doğru değil. Bir kesim değişim istiyor, bir kesim mevcut yönetimle devam etmek istiyor önümüzde yerel seçimler var, bu bizi parti içinde kırılmaya götürür.”

Mehmet Ümit Küçükkaya:

“Bu dönemde partiyi yıpratmamalıyız”

“Ben bu işi basının önünde tartışmam. Eski bir partiliyim, isteyip istemediğimi zaten ilerleyen günlerde kamuoyu görür. Cebimde 500 imza var, imza toplanıyor, imza toplanmıyor bununla ilgili basınla konuşulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Partiyi kamuoyu önünde bu şekilde yıpratmaya gerek yok.”

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk:

"Örgüt gereğini yapacaktır"

“Bu konu hakkında örgüt gereğini yapacaktır. CHP’nin içinde çatışma görüntüsü yok. Bu iş parti ahlak kapsamında CHP’ye yakışır şekilde olması gerekiyorsa olacaktır, olmayacaksa da söylenecek bir şey yok. Bir irade ortaya çıkacaksa niye çıktı diye itiraz etmeye hakkımız yok. Yerel seçimlere güçlü girmek için, gençleşme, heyecan ve değişim için muhakkak bir şey yapılmalı. Genel başkana bıraksın gitsin demek haddimiz değil, fakat örgütlere moral olması açısından ekibinde değişim olmalı. Sürekli örgüt içinde muhasebe içindeyiz. CHP’de taşlar yerine oturur.”

Eski İlçe Başkanı Mehmet Kaçar:

“Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum”

“Muharrem Beyin genel başkanlık için ateşlediği alevi doğru görmüyorum. 2 kez genel başkan ile yarışıp kaybetti ve 24 Haziran seçimlerinde karşısına aday çıkmayacağım demişti. Bu seçimlerin değerlendirilmesi yapılmalı, ama kurultay talebiyle değil. Muharrem İnce parti için çok kıymetli. Seçim sürecinde büyük bir eforla çalıştı. Bana göre genel merkez yönetiminde ve milletvekili seçimlerinde eksiklikler var.”

“Orana aldanmayın"

“İnce’nin aldığı yüzde 30 oy ile kendimizi aldatmayalım. Bu tarz konular kamuoyu önünde değil, parti içinde tartışılmalı. Danışma kurulları yapılmalı. Milletvekili seçimleri genel merkez tarafından iyi yönetilmeli. Genel merkezdeki yönetimin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Kocaeli’de de oylar düştü, birileri bunun hesabını vermeli. Genel başkanın artık uyanıp yanındaki insanlara bakması lazım. Ben genel başkanı destekliyorum.”

Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz:

“Kılıçdaroğlu, 9 seçimdir kaybediyor”

“Değişimi kesinlikle istiyorum. Sadece genel başkan düzeyinde değil, tabandan yukarı doğru örgütün baştan sona değişmesi lazım. Burada ilçe başkanları da istifa etsin demiyorum, ancak üyelerin bile değişmesi lazım. Her şeyi sıfırlamalıyız. Delege olarak biz bir adım atacağız. 9 seçimdir kaybetmiş bir genel başkan var, artık değişmesi gerekiyor.”

Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya:

“Kurultay istemiyorum”

“Ben açıkçası olağanüstü kurultay istemiyorum. Türkiye’de CHP örgütleri genelinde farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Muharrem İnce’nin genel başkana teklifi olmuş, bunun üzerinde biz de yaşanan tartışmaları izliyoruz. Bu konular örgütün iç meseleleridir. Bu sorunları kamuoyunda ulu orta tartışmak doğru değil. Çünkü bu partimize zarar verir. Sorunlar örgüt içinde konuşulup tartışılır ve karara bağlanır.”

Kurultay Delegesi Yılmaz Uçak:

“İnce’yi destekliyorum”

“Evet, kesinlikle olağanüstü kurultaya gidilmeli. Böyle bir talep var. Bu konu artık kurultay delegelerini aştı, söz seçmende. Ben burada Muharrem İnce’ye tek imza veren delegeyim, yine aynı şekilde sonuna kadar destek vereceğim. Muharrem İnce genel başkan olmalı, başından beri bu düşüncedeyim ve halk da seçmen de böyle istiyor.”

Derince İlçe Başkanı Nihat Değer:

“Kurultayın ne yeri ne de zamanı”

“Ben olağanüstü kurultayı doğru bulmuyorum çünkü Kasım ayında yerel seçim gündemde var. Yerel seçimlere ciddi bir şekilde çalışmalıyız kurultayın şimdi ne yeri ne de zamanı. Olağanüstü kurultay için de 45 günlük süreç lazım. O 45 günlük süreçte yine basın bir seçim ile yerel seçimler de yapılabilir. Bana göre sadece suni bir tartışma yaratılıyor. Yerel seçimlere hazırlanmalıyız ve ciddi bir başarı elde etmeliyiz. Biz başarı elde edersek o Türkiye’de güzelleşecektir” diye konuştu.

Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular:

“Tabana kulak verin”

“Olağanüstü kurultay konusuna örgütle toplanarak karar vereceğiz. Pazartesi günü örgüt içinde toplantı yapacağız. Benim kurultay delegesi olmam olağanüstü kurultay için tek başına karar vermem demek değildir. Taban sesine kulak vermemiz gerekiyor. Olağanüstü kurultayın yaklaşan yerel seçimlere zarar verir mi vermez mi, taban değişim istiyor mu istemiyor mu ona göre karar vereceğiz.”

Eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım:

“Kurultayı ancak genel başkan toplar”

“Olağanüstü kurultay için şartlar önemli. İmza ile kurultay toplanması şık değil, ama genel başkan kurultayı toplarsa hayır demem. 3-4 ay önce kurultay toplandı ve yeni seçilmiş bir genel başkan var. Genel başkanın kendi isteği ile bırakması gerek, imza ile olması yanlış olur. Geçmiş dönemlerde İzmit İlçe Örgütü’nde de imza toplanıyordu onlara da aynı şeyi söylemiştim. Örgüt içinde bunlar şık değil, bireysel yarışın partiye zararı olur. Ancak kurultay toplanırsa da değişimin karşısında kimse durmaz.”

Kurultay Delegesi Turan Dumlu:

“Kurultaya gitmekten başka çözüm yok”

“Açıkçası şu anda bana ters geliyor, çünkü yerel seçimler sanırım erkene alınacak. Haliyle seçimler yaklaşırken de olağanüstü kurultay doğru olmaz. Ancak ben de yenilikten ve değişimden yanayım. Bu kavga böyle devam ederse kurultaya gitmekten başka bir çözüm göremiyorum. İnşallah genel merkez nezdinde bir anlaşma yapılır ve biz delegelere bir iş kalmaz. Kavga devam ederse bize de yapacak başka bir şey kalmaz.”

Kurultay Delegesi Türkan Çimen:

“Ok yaydan çıktı kurultay olmalı”

“Ben kurultaya sıcak bakıyorum. Artık ok yaydan çıktı, şişeden cin çıktı. Muharrem İnce kitleleri peşinden sürükleyen, insanların sevdiği, kadınların ve gençlerin çok güvendiği biri. Ben Gölcük’te kadın kolları başkanıyım, o yüzden sokakta sürekli kadınlarla birlikteyim. Sokaktaki insan artık Muharrem İnce’yi istiyor. Sonuç ne olursa olsun artık kurultay yapılmalı. Her şey çok güzel olacak. Parti Meclisi umarım güzel bir karar verir, ama Muharrem İnce kitleleri peşinden sürükledi.”

Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara:

“Ben istemiyorum, ama söz ilçe örgütünde”

“Yerel seçimler öncesinde böyle bir girişimde bulunmanın partiye zarar vereceğini düşünüyorum. Eğer olacaksa seçim sonrasına bırakılmalı. Seçim bitince yapılacaksa yapılır, olmayacaksa olmaz. Olağanüstü kurultayı yerel seçimler öncesinde bizi zayıflatacak bir hamle olarak görüyorum. Tüm gücümüzü seçime aktarmalıyız. Kurultaya gidilmesine gerek yok, ama ilçelerde siyaset sadece ilçe başkanıyla yapılmıyor. Pazartesi günü örgütümle oturup konuşacağım. Şayet yarısından fazlası kurultay derse örgüte uyarım.”

Kurultay Delegesi Sinem Koç:

“Olağanüstü kurultay gereksiz bir çaba”

“Hayır, bence olağanüstü kurultaya gidilmemeli. daha yeni kurultaydan çıktık. Kurultayda demokrasi ile herkes zaten oyunu kullandı. Kimseye silah zoruyla oy kullandırılmadı. Şimdi tekrar olağanüstü kurultayı gereksiz buluyorum.”

Kurultay Delegesi Durmuş Karaboğa:

“Sonuna kadar değişimden yanayım”

“Sıkıntı yok. Ben sonuna kadar değişim ve yenilikten yanayım. Kurultay delegeleri ile de konuyu görüşeceğiz. Olağanüstü kurultayın yapılması gerektiğine inanıyorum.”

Kurultay Delegesi Nilgün Düzen:

“Toplantı yapacağız”

“Parti içinde bir toplantı yapacağız. Tek başına görüş belirtmek istemiyorum. Bunlar parti içinde konuşulur kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini düşünüyorum.”

Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin:

“Değişerek büyümeliyiz”

“Sonuna kadar değişikliğin olması gerektiğine inanıyorum. Değişerek büyümeliyiz. Örgütlerin değişmeye ihtiyacı var. Aşağıdan yukarıya kadar bu değişim sağlanmalı ve yeniden güçlü bir şekilde örgütlerin yapılanması gerekiyor. Bu konu için de gerekli hamlelerin yapılması gerektiğine inanıyorum.”