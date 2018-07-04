İnşaattan düşen işçi, hastanede öldü

Olay, yaklaşık 15 gün önce, Dilovası'nda bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıpları bağlamaya çalışan Rıza Kılınç, dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Kılınç, İzmit'te özel bir hastanede tedaviye alındı. Rıza Kılınç dün gece saatlerinde hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Kılınç'ın cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.