Olay, yaklaşık 15 gün önce, Dilovası'nda bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıpları bağlamaya çalışan Rıza Kılınç, dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Kılınç, İzmit'te özel bir hastanede tedaviye alındı. Rıza Kılınç dün gece saatlerinde hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Kılınç'ın cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İnşaattan düşen işçi, hastanede öldü
Dilovası'nda çalıştığı inşaatta düşerek ağır yaralanan Rıza Kılınç (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz