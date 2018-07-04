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Çocuk istismarına Hodri Meydan!

Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan öncülüğünde, son günlerde artan çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki gösterildi. Yapılan eylemde “Çocuk katillerine idam” mesajı verildi.

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Son günlerde ülkemizin gündeminde yerini alan Eylül ve Leyla isimli çocukların katledilmesiyle birlikte büyük yankı uyandırmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yaşanan olaylar sonrası protestolar ve tepkiler devam ediyor. Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan lideri Enver Güler’in çağrısı üzerine Kent Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar ve vatandaşlar yaşanan olaylara tepki gösterdi. Yapılan eylemde “Çocuk istismarcılarına ve çocuk katillerine idam” mesajı verildi. Kent Meydanı’nda gerçekleşen eyleme Hodri Meydan lideri Enver Güler’in yanı sıra, Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Ülkü Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Özkara, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA CİNSEL YAŞAM EĞİTİMİ VERİLMELİ

Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler yaptığı açıklamada, “Bugün Leyla ve Eylül için buradayız. Bunları yapanları lanetliyoruz. Bu yaşananlar gösteriyor ki toplumda büyük sağlık sorunları olan şerefsizler var. Şimdi ise iş birliği yapma zamanıdır. Özellikle ailelere sesleniyorum. Erkek çocuklarına küçük yaştan, ergenlik çağından itibaren cinsel yaşam eğitim verilmelidir. Bu eğitim verilmelidir ki ilerleyen zamanlar sorunlu biri olmasın. Çocuklarımıza dokunmayın. Akıttığınız her damla gözyaşın hesabı sorulacaktır” dedi.

VİNCİN TEPESİNDE SALLANDIRACAKSIN

Konuşmalarına devam eden Güler, “Bu ülkede iyi niyetli insanlar olduğu kadar böyle şerefsizlerde var. Bu namussuzlar kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakacak kadar şerefsizdirler. Kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakanı beslemeyeceksin. Onun gözünü oyacaksın. Bu şerefsizlerin bizim ülkemizde yaşamaya hakkı yok. Bunları alıp vincin tepesinde sallandıracaksın. Bunları beslemeyeceğiz bunların yaşamaya hakkı yok. İdam istiyoruz” dedi. Ahmet HAZER

 

 

 

Bugün 19:47 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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